Европейская демократия: Евросоюз послал Венгрию с ее мнением по Украине

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Руководители стран, входящих в ЕС, разработали стратегию, которая позволит "обойти препятствия", создаваемые Венгрией. Информацию об этом, с ссылкой на Politico, передает argumenti. ru.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Тогда на заседании послов ЕС Венгрия наложила вето на проект документа, касающийся гарантий безопасности и нового пакета военной поддержки Украины. В материале издания уточняется, что текст, который поддержали 26 из 27 государств Евросоюза, вопреки сложившейся практике, был включен в качестве приложения к другим резолюциям, принятым всеми странами единогласно.

Несмотря на позицию Венгрии, документ в итоге был опубликован как официальное решение Евросовета. Дипломаты пришли к выводу, что этот метод оказался эффективным, и заявили о намерении использовать его в дальнейшем.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан на одном из саммитов ЕС отказался поддержать совместное заявление по вопросу Украины. В этом заявлении речь шла о предоставлении стране военной помощи на сумму в несколько миллиардов евро, а также о ее ускоренном вступлении в Евросоюз.

Документ получил одобрение остальных 26 участников встречи, однако не приобрел официального статуса. Вопрос будет вновь поднят на повестку дня во время следующего саммита лидеров Евросоюза, который запланирован на конец июня.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.



Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель.

