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Очередной блеф? Киев согласился провести выборы на Украине

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Мир

Руководство Украины согласно с необходимостью проведения в стране президентских выборов.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская области являются русскоязычными, там были проведены референдумы, где подавляющее большинство населения показало, что они хотят связать свою жизнь только с Россией.

Также он напомнил, что встреча президентов РФ и США может произойти уже в ближайшие месяцы. А соглашение о прекращении боевых действий в черноморской акватории может вступить в силу уже на следующей неделе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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