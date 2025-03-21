4000 смертельных укусов: что скрывает самый опасный остров Бразилии

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Раскрыт самый опасный для людей остров в мире. В 35 километрах от Бразилии расположен остров Кеймада-Гранди, он же Остров Змей.

Фото: Wikimedia Commons by Miguelrangeljr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ островной ботропс, ядовитая змея

В этом месте зафиксирована самая высокая плотность ядовитых змей на Земле. Площадь острова составляет 0,43 квадратных километра. Там обитает 4000 змей, то есть, по змее на каждые 100 "квадратов". Однако популяция становится все меньше.

Так, раньше ученые думали, что на каждый квадратный метр приходится одна змея.

Кеймада отделилась от материка порядка 10000 лет назад. Большинство местных обитателей — страшно ядовиты.

Посещать это место людям категорически запрещено, однако туда изредка летают только ученые, пишет KP. RU.

Уточнения

Кеймада-Гранди или Змеиный (порт. Ilha da Queimada Grande) — остров в Атлантическом океане в 35 км от берегов Бразилии ровно к югу от Сан-Паулу.

