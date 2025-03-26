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Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой

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Мир

На аукционе в Великобритании установлен новый мировой рекорд по стоимости куриного яйца.

Яйца
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Абсолютно круглое куриное яйцо было продано за 45 тысяч рублей, сообщает Wellington Weekly News.

Уникальное сферическое яйцо в январе нашла сотрудница фермы Эли Грин. Яйцо катилось иначе, чем остальные. Причиной оказалась его идеально круглая форма — крайне редкое явление в природе.

Ранее такие яйца уже продавали на аукционах, однако не за такую сумму. Максимальная цена составляла 220 фунтов (около 21 тыс. руб).

Уточнения

 
 Сфе́ра (др.-греч. σφαῖρα «мяч, шар») — фигура, состоящая из всех точек пространства, удалённых от данной точки на данное расстояние.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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