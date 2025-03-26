Это куриное яйцо продали за 45 тысяч: оно поразило всех своей формой

На аукционе в Великобритании установлен новый мировой рекорд по стоимости куриного яйца.
Абсолютно круглое куриное яйцо было продано за 45 тысяч рублей, сообщает Wellington Weekly News.
Уникальное сферическое яйцо в январе нашла сотрудница фермы Эли Грин. Яйцо катилось иначе, чем остальные. Причиной оказалась его идеально круглая форма — крайне редкое явление в природе.
Ранее такие яйца уже продавали на аукционах, однако не за такую сумму. Максимальная цена составляла 220 фунтов (около 21 тыс. руб).
Сфе́ра (др.-греч. σφαῖρα «мяч, шар») — фигура, состоящая из всех точек пространства, удалённых от данной точки на данное расстояние.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.