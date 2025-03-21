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Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине

Мир

Лондон и Париж стали отказываться от предложений по миротворческим силам на Украине.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Об этом сообщает издание Тelegraph, отмечая, что страны ищут альтернативные варианты.

Франция рассматривает возможность по миротворческой миссии под эгидой ООН. Макрон уже поднял эту тему на саммите Европейского совета. Но любые силы ООН нуждаются в одобрении СовБеза, на решение которого РФ и США могут наложить вето.

Меняет первоначальные "идеи" и английский премьер Кир Стармер, демонстрируя признаки смещения акцента с европейских "наземных сапог", предлагая вместо этого морскую и воздушную поддержки, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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