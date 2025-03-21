Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине

Лондон и Париж стали отказываться от предложений по миротворческим силам на Украине.
Об этом сообщает издание Тelegraph, отмечая, что страны ищут альтернативные варианты.
Франция рассматривает возможность по миротворческой миссии под эгидой ООН. Макрон уже поднял эту тему на саммите Европейского совета. Но любые силы ООН нуждаются в одобрении СовБеза, на решение которого РФ и США могут наложить вето.
Меняет первоначальные "идеи" и английский премьер Кир Стармер, демонстрируя признаки смещения акцента с европейских "наземных сапог", предлагая вместо этого морскую и воздушную поддержки, подытожило издание.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.