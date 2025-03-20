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Зеленский отказывается отдавать США атомные станции

0:46
Мир

Бывший президент Украины Владимир Зеленский отказывается отдавать Соединённым Штатам АЭС.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Кабінет Міністрів України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее лидер США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон хочет управлять атомными электростанциями Незалежной.

На это Зеленский уже возразил, сказав, что "АЭС не будут работать, если они не будут принадлежать Украине". По его словам, Киев не может распоряжаться этими станциями, поскольку они "государственные".

По его словам, другое дело — забрать у русских Запорожскую АЭС и отдать ему.

"Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать её - мы можем об этом говорить, но вопрос собственности не обсуждали с Трампом", — подытожил узурпатор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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