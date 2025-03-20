Бывший президент Украины Владимир Зеленский отказывается отдавать Соединённым Штатам АЭС.
Ранее лидер США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон хочет управлять атомными электростанциями Незалежной.
На это Зеленский уже возразил, сказав, что "АЭС не будут работать, если они не будут принадлежать Украине". По его словам, Киев не может распоряжаться этими станциями, поскольку они "государственные".
По его словам, другое дело — забрать у русских Запорожскую АЭС и отдать ему.
"Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать её - мы можем об этом говорить, но вопрос собственности не обсуждали с Трампом", — подытожил узурпатор.
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