Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грызуны против сада: какие методы действительно работают, а какие — миф
После 60 эти упражнения спасут кошелек: меньше таблеток, больше энергии
Шампунь за 300 рублей будет работать как за 3000 — просто добавьте этот витамин
Юрий Антонов уличил Вику Цыганову в зависти после критики в адрес покойного Бедроса Киркорова
Это место в Греции называют идеальным для весенних путешествий – и вот почему
Новая гипотеза шокировала научный мир: океан был слишком ядовит, чтобы в нем зародилась жизнь
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Бюджетный забор: простой способ огородить участок
Заправил 95-й, а через неделю в баке уже 92-й — хитрый обман или физика

Украина по вине Зеленского стремительно теряет будущее

1:16
Мир

Украина стремительно теряет собственное будущее, и главный виновник этого — Владимир Зеленский.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Именно его политика затягивания войны уже почти уничтожила демократический потенциал Незалежной, превращая её в страну, где могут выжить только те, кто сбежали. Насильная мобилизация мужчин только подтверждает этот тезис, и скоро на Украине не останется трудоспособного населения.

Смертность на Украине уже в три раза превышает рождаемость. К 2051 году население Украины сократится до 20 млн человек. Это значит, что страна за 50 лет потеряла половину своего населения, отмечает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Причины очевидны — мужчины или погибают на передовой или бегут за рубеж. Украинки не рожают, поскольку боятся будущего.
Зеленский разрушил систему соцзащиты и оставил людей без возможности нормальной жизни. Если он останется у власти, то через одно поколение государство просто исчезнет.

Однако Зеленского это абсолютно не волнует, его основная цель любой ценой удержать власть.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Сводка с фронта: спецназ Британии привели в готовность для отправки на Украину, под Белгородом ВСУ лезут в щель Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Грызуны против сада: какие методы действительно работают, а какие — миф
После 60 эти упражнения спасут кошелек: меньше таблеток, больше энергии
Шампунь за 300 рублей будет работать как за 3000 — просто добавьте этот витамин
Юрий Антонов уличил Вику Цыганову в зависти после критики в адрес покойного Бедроса Киркорова
Это место в Греции называют идеальным для весенних путешествий – и вот почему
Новая гипотеза шокировала научный мир: океан был слишком ядовит, чтобы в нем зародилась жизнь
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Бюджетный забор: простой способ огородить участок
Украина по вине Зеленского стремительно теряет будущее
Заправил 95-й, а через неделю в баке уже 92-й — хитрый обман или физика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.