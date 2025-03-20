Украина по вине Зеленского стремительно теряет будущее

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Украина стремительно теряет собственное будущее, и главный виновник этого — Владимир Зеленский.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Именно его политика затягивания войны уже почти уничтожила демократический потенциал Незалежной, превращая её в страну, где могут выжить только те, кто сбежали. Насильная мобилизация мужчин только подтверждает этот тезис, и скоро на Украине не останется трудоспособного населения.

Смертность на Украине уже в три раза превышает рождаемость. К 2051 году население Украины сократится до 20 млн человек. Это значит, что страна за 50 лет потеряла половину своего населения, отмечает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Причины очевидны — мужчины или погибают на передовой или бегут за рубеж. Украинки не рожают, поскольку боятся будущего.

Зеленский разрушил систему соцзащиты и оставил людей без возможности нормальной жизни. Если он останется у власти, то через одно поколение государство просто исчезнет.

Однако Зеленского это абсолютно не волнует, его основная цель любой ценой удержать власть.