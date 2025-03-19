Клондайк отдыхает: в этом месте нашли золота на 83 миллиарда

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В Поднебесной обнаружили самое крупное в мире месторождение золота. Запасы оцениваются в 83 миллиарда долларов.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

В нем очень много золота, а климат такой хороший, что по добыче это будет самое выгодное месторождение на планете, пишет KP. RU.

Обычно тонна пустой породы содержит примерно 8 грамм золота. В этом месторождении — 130 грамм.

Золото — ограниченный ресурс, потому что оно появилось то ли принесенное астероидами, то ли из недр Земли. Однако рано или поздно оно закончится, предупреждают эксперты.

Уточнения

Клондайк (регион) — регион, находящийся на территории Юкона, Канада.







Клондайкская золотая лихорадка (англ. Klondike Gold Rush) — неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска в конце XIX века.



