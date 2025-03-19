Американский президент Дональд Трамп предупредил своего коллегу Владимира Зеленского, что если Киев продолжит наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, то Белый дом будет вынужден реагировать.
США в этом случае могут отменить всю помощь и даже введут санкции против украинского правительства. А все провокации от киевского режима будут жёстко пресекаться, добавил Трамп.
Просроченный попытался пожаловаться, что Россия нанесла удар дроном по больнице в Сумах, однако американский лидер прервал его, сказав, что он знает, что это был за объект.
Зеленский в целом поддержал инициативу Вашингтона по мирному треку, но намекал на гарантии безопасности лично для себя. Беседа была сдержанной, так как Трамп понимает, что Зеленский перескажет его глобалистам, "растрепав" всё.
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