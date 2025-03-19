Цепочка звонков: разговор Путина и Трампа был не единственным

Дональд Трамп сообщил, что телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся 18 марта, стал лишь частью более длительной цепочки контактов.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

По его словам, их диалог начался несколько недель назад, однако предыдущие беседы не были афишированы.

В рамках последнего общения лидеры двух стран обсудили пути урегулирования военного конфликта на Украине, подчеркнув важность нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Кремль отметил, что оба президента проявили взаимную заинтересованность в сотрудничестве для обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

Трамп уточнил, что первые контакты с российским президентом начались около трех или четырех недель назад. Однако точные даты этих разговоров он не раскрыл, добавив, что информация о них ранее оставалась вне поля зрения общественности.

Интересно, что в конце февраля американский лидер заявлял о недавней беседе с Путиным, но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти слова, указав, что в тот период никаких публично значимых контактов между лидерами не происходило.

Этот случай демонстрирует сложность дипломатических отношений между двумя крупнейшими державами. Несмотря на различия в подходах, обе стороны стремятся найти компромиссные решения для актуальных международных проблем, таких как украинский кризис.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

