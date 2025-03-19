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Америка сменила сторону: Украина лишилась средств разведки США

2:06
Мир

США решили приостановить участие в совместных усилиях с европейскими партнерами, направленных на противодействие диверсиям, якобы исходящим со стороны России.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Это решение было принято на фоне попыток администрации Дональда Трампа найти пути для урегулирования ситуации на Украине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники из числа бывших и действующих сотрудников служб безопасности.

По данным издания, после того как Трамп вступил в должность президента 20 января, работа большинства групп была фактически остановлена. Ранее, по поручению экс-президента Джо Байдена в 2024 году, были созданы специальные рабочие группы, которые занимались мониторингом предполагаемых угроз. Эти структуры функционировали под руководством совета национальной безопасности (СНБ) и объединяли как минимум семь американских ведомств, координирующих действия с европейскими коллегами.

Однако теперь регулярные встречи между представителями СНБ США и чиновниками европейских стран больше не входят в график работы. Координация между американскими департаментами также прекращена. Как сообщается, данное решение связано с намерением Трампа сосредоточиться на поиске мирного решения украинского кризиса.

Газета New York Times, ссылаясь на свои источники, указала, что Министерство юстиции США проинформировало европейские инстанции о выходе из международной группы, занимающейся расследованиями, включая вопросы в отношении российского руководства в контексте украинского конфликта. Причиной такого шага назвали необходимость перераспределения ресурсов.

На Западе часто звучат обвинения в адрес Москвы, однако конкретных доказательств представлено не было. Например, заявления о вмешательстве России в выборы в США так и не получили подтверждения. В Москве подобные обвинения считают голословными и отвергают их.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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