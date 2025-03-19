США решили приостановить участие в совместных усилиях с европейскими партнерами, направленных на противодействие диверсиям, якобы исходящим со стороны России.
Это решение было принято на фоне попыток администрации Дональда Трампа найти пути для урегулирования ситуации на Украине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники из числа бывших и действующих сотрудников служб безопасности.
По данным издания, после того как Трамп вступил в должность президента 20 января, работа большинства групп была фактически остановлена. Ранее, по поручению экс-президента Джо Байдена в 2024 году, были созданы специальные рабочие группы, которые занимались мониторингом предполагаемых угроз. Эти структуры функционировали под руководством совета национальной безопасности (СНБ) и объединяли как минимум семь американских ведомств, координирующих действия с европейскими коллегами.
Однако теперь регулярные встречи между представителями СНБ США и чиновниками европейских стран больше не входят в график работы. Координация между американскими департаментами также прекращена. Как сообщается, данное решение связано с намерением Трампа сосредоточиться на поиске мирного решения украинского кризиса.
Газета New York Times, ссылаясь на свои источники, указала, что Министерство юстиции США проинформировало европейские инстанции о выходе из международной группы, занимающейся расследованиями, включая вопросы в отношении российского руководства в контексте украинского конфликта. Причиной такого шага назвали необходимость перераспределения ресурсов.
На Западе часто звучат обвинения в адрес Москвы, однако конкретных доказательств представлено не было. Например, заявления о вмешательстве России в выборы в США так и не получили подтверждения. В Москве подобные обвинения считают голословными и отвергают их.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
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