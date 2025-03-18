Мы вместе — США и РФ стали союзниками после разговора Трампа и Путина

0:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Ряд СМИ сообщает о смене инсталляции ZVO рядом с посольством США в Москве. Подчеркивается, что рабочие начали процесс демонтажа после разговора президентов США и РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Однако, рабочие заявили, что символика уезжает на плановую чистку и подобный случай имел место в прошлом году. Примечательно, что буквы ZVO сменились на хештег "МЫ ВМЕСТЕ".

Уточнения

Посольство США в Российской Федерации— дипломатическое представительство Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации, расположено в Москве.

