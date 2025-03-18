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Китайцы сошли с ума: платят тысячи за песок, который приносит удачу

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Мир

Китайцы придумали новый бизнес — они торгуют землей, которая приносит удачу и финансовое благополучие.

Китай, Закрытый город
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Китай, Закрытый город

Собирают товар у банков. Да, все так бесхитростно.

За порцию песка просят от $3 до $120 (от 250 руб. до 10 тыс). Продавцы собирают почву возле пяти основных китайских банков. Они обещают покупателям успех в финансовых делах. Интересно, что китайские бизнесмены и вправду отдают за этот песок деньги.

Для подтверждения происхождения почвы продавцы предоставляют видеосъемку процесса сбора, сообщает газета South China Morning Post.

Уточнения

Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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