Китайцы придумали новый бизнес — они торгуют землей, которая приносит удачу и финансовое благополучие.
Собирают товар у банков. Да, все так бесхитростно.
За порцию песка просят от $3 до $120 (от 250 руб. до 10 тыс). Продавцы собирают почву возле пяти основных китайских банков. Они обещают покупателям успех в финансовых делах. Интересно, что китайские бизнесмены и вправду отдают за этот песок деньги.
Для подтверждения происхождения почвы продавцы предоставляют видеосъемку процесса сбора, сообщает газета South China Morning Post.
Пеки́н (кит. 北京, пиньинь Běijīng, палл. Бэйцзин, буквально: «Северная столица») — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.