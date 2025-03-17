В ходе контактов по Украине обсуждаются Чёрное море и Запорожская АЭС

В ходе контактов по урегулированию украинскогоконфликта обсуждается потенциальная договоренность о Запорожской АЭС и портах Чёрного моря.
Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, побывавший в РФ.
"Есть регионы, в которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Чёрном море", — отметил он.
В переговорах намечен "позитивный тренд", и существует надежда на скорую договоренность о мире, сказал Уиткофф.
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