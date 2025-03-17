В ходе контактов по Украине обсуждаются Чёрное море и Запорожская АЭС

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе контактов по урегулированию украинскогоконфликта обсуждается потенциальная договоренность о Запорожской АЭС и портах Чёрного моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗАЭС

Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, побывавший в РФ.

"Есть регионы, в которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Чёрном море", — отметил он.

В переговорах намечен "позитивный тренд", и существует надежда на скорую договоренность о мире, сказал Уиткофф.