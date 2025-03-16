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Украинофобия в Польше — от бытовой до политической: негатив к беженцам бьёт рекорд

1:17
Мир

В Польше растёт антиукраинские настроение.

беженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
беженцы

Это следует из результатов последнего опроса аналитического Центра Мерошевского (Варшава).

Страна приняла сотни тысяч украинцев. А уже в декабре 2024 года только 25 процентов поляков позитивно высказались о беженцах, а 30 процентов настроены к ним негативно. Раздражение объясняется высокими запросами украинцев. 50 процентов опрошенных считает, что поддержка беженцев слишком высока.

Атаки на украинцев сегодня не редкость. Причиной послужили протесты фермеров против открытия рынка для украинского зерна. Тогда протестующие вовсю оскорбляли украинцев.

Растёт ненависть в адрес украинцев и в соцсетях. В них Варшаву обвиняют, что она оказывает "пришельцам" слишком большую поддержку. Поляки считают, что украинцы слишком себя выпячивают, они нечестные и наглые.

Уже можно насчитать сотни нападений на украинцев, в результате им были нанесены побои или другие формы физического насилия.

"Для атак бывает достаточно услышать на улице украинскую речь", — рассказывают очевидцы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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