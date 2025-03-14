Нашли виновного: Британия осудила русского капитана контейнеровоза

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1:35
Мир

Полиция британского графства Хамберсайд объявила о предъявлении обвинений российскому капитану судна Solong, которое в начале недели столкнулось с танкером у побережья Великобритании.

Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line
Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line

Согласно официальному заявлению ведомства, расследование инцидента в Северном море, проведенное совместно с агентством морской и береговой охраны, выявило признаки грубой халатности. 59-летнему Владимиру Мотину из Санкт-Петербурга, командовавшему контейнеровозом, вменяется непреднамеренное убийство.

Представители полиции уточнили, что обвиняемый останется под стражей до 15 марта, когда состоится заседание магистратского суда в Кингстон-апон-Халл.

Столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong произошло в понедельник у берегов Восточного Йоркшира. На обоих судах начался пожар, после чего была организована масштабная спасательная операция. Все 36 членов экипажей доставили на берег, однако один моряк с Solong числится пропавшим. Позже власти подтвердили его вероятную гибель.

По данным судоходной компании Crowley, авария привела к повреждению грузовых отсеков танкера и утечке 220 тысяч баррелей авиационного топлива Jet-A1. Владелец контейнеровоза Ernst Russ опроверг сообщения СМИ о наличии на борту опасных контейнеров с цианидом натрия, подчеркнув, что подобной загрузки не было.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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