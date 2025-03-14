Нашли виновного: Британия осудила русского капитана контейнеровоза

Полиция британского графства Хамберсайд объявила о предъявлении обвинений российскому капитану судна Solong, которое в начале недели столкнулось с танкером у побережья Великобритании.
Согласно официальному заявлению ведомства, расследование инцидента в Северном море, проведенное совместно с агентством морской и береговой охраны, выявило признаки грубой халатности. 59-летнему Владимиру Мотину из Санкт-Петербурга, командовавшему контейнеровозом, вменяется непреднамеренное убийство.
Представители полиции уточнили, что обвиняемый останется под стражей до 15 марта, когда состоится заседание магистратского суда в Кингстон-апон-Халл.
Столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong произошло в понедельник у берегов Восточного Йоркшира. На обоих судах начался пожар, после чего была организована масштабная спасательная операция. Все 36 членов экипажей доставили на берег, однако один моряк с Solong числится пропавшим. Позже власти подтвердили его вероятную гибель.
По данным судоходной компании Crowley, авария привела к повреждению грузовых отсеков танкера и утечке 220 тысяч баррелей авиационного топлива Jet-A1. Владелец контейнеровоза Ernst Russ опроверг сообщения СМИ о наличии на борту опасных контейнеров с цианидом натрия, подчеркнув, что подобной загрузки не было.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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