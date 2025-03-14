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Киев без союзника: Америка переложила вину за конфликт на Украину

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Мир

Американский лидер Дональд Трамп в своём выступлении на площадке министерства юстиции США озвучил мнение о том, что кризисная ситуация вокруг Украины могла бы быть предотвращена.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Он отметил, что Джо Байдену следовало действовать более осмотрительно и избегать провокационных шагов против тех, кто обладает явным превосходством.

Трамп также добавил, что масштабные финансовые вливания и доставка вооружений из США в Киев не принесли ожидаемого результата. По его словам, ни многомиллионные дотации, ни поставки современного военного оборудования не смогли изменить ситуацию на стороне украинского правительства.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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