Киев без союзника: Америка переложила вину за конфликт на Украину

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп в своём выступлении на площадке министерства юстиции США озвучил мнение о том, что кризисная ситуация вокруг Украины могла бы быть предотвращена.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Он отметил, что Джо Байдену следовало действовать более осмотрительно и избегать провокационных шагов против тех, кто обладает явным превосходством.

Трамп также добавил, что масштабные финансовые вливания и доставка вооружений из США в Киев не принесли ожидаемого результата. По его словам, ни многомиллионные дотации, ни поставки современного военного оборудования не смогли изменить ситуацию на стороне украинского правительства.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

