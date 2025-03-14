Американский лидер Дональд Трамп в своём выступлении на площадке министерства юстиции США озвучил мнение о том, что кризисная ситуация вокруг Украины могла бы быть предотвращена.
Он отметил, что Джо Байдену следовало действовать более осмотрительно и избегать провокационных шагов против тех, кто обладает явным превосходством.
Трамп также добавил, что масштабные финансовые вливания и доставка вооружений из США в Киев не принесли ожидаемого результата. По его словам, ни многомиллионные дотации, ни поставки современного военного оборудования не смогли изменить ситуацию на стороне украинского правительства.
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.
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