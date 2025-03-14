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Урегулированию быть: Трамп заявил о положительных сдвигах по Украине

Мир

Президент США Дональд Трамп объявил, что совсем недавно он получил "довольно хорошие новости" в связи с урегулированием конфликта на Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Во время своего выступления в министерстве юстиции США Трамп сообщил, что непосредственно перед тем, как приехать на это мероприятие, он узнал приятные сведения. Однако, он добавил, что процесс урегулирования конфликта еще очень долгий.

Как ранее сообщил пресс -секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вечером 13 марта президент России Владимир Путин принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Представитель Кремля рассказал, что Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по ситуации в Украине. В свою очередь, Путин через него передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф – американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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