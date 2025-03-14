Отправляют на смерть: Германия намерена вернуть Сирии беженцев, которых ждет расправа

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Издание Bild сообщило, что МВД ФРГ стремится договориться с новыми сирийскими властями о репатриации сотен тысяч сирийских беженцев, проживающих ныне в Германии.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR Курдские бойцы на передовой в Ракке

По информации Bild, глава МВД Германии Нэнси Фезер намеревается посетить Сирию, где собирается обсудить с президентом страны на переходный период Ахмадом аш — Шараа вопрос о возврате беженцев. Bild цитирует пресс — секретаря МВД ФРГ, который заявил, что германское министерство внутренних дел вступило в контакт с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения аспектов, связанных с возвращением сирийских граждан из Германии.

Пресс-секретарь отказывался раскрывать конкретные планы визита Фезер в Сирию.

Bild пишет, что переговоры охватывают в общем 974 тысячи сирийских граждан, находящихся в Германии.

Массовый возврат этих людей существенно повлияет на социальные фонды Германии. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год, что в среднем составляет 664 евро в месяц на каждого человека.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии.

8 декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 29 января глава новой сирийской администрации аш-Шараа был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке.

