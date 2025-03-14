Хороший звоночек: Трамп рассказал о сегодняшних контактах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу США провели успешные переговоры с Россией и Украиной.
Он сообщил, что Украина согласилась на прекращение огня, если США смогут достичь этого с Россией.
По словам Трампа, Вашингтон проводит интенсивные переговоры с Москвой, направленные на достижение режима прекращения огня на Украине. Он отметил, что США получают положительные отклики от России, что дает надежду на успешное решение проблемы.
Трамп подчеркнул, что США стремятся достичь мирного решения конфликта на Украине и готовы работать с Россией и Украиной, чтобы достичь этой цели. Он выразил надежду, что переговоры приведут к успешному результату и позволят восстановить мир и стабильность на Украине.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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