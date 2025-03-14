Тяжело, но хорошо: Трамп высказался о диалоге с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Российской Федерацией по режиму прекращения огня в конфликте на Украине идут с трудностями.
Однако, он отметил, что США получают хороший отклик со стороны Москвы, что дает надежду на успешное решение проблемы.
По словам Трампа, переговоры между США и РФ по Украине являются сложным и тонким процессом. Он подчеркнул, что обе стороны должны проявить гибкость и готовность идти на компромисс, чтобы достичь взаимоприемлемого решения.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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