Тяжело, но хорошо: Трамп высказался о диалоге с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Российской Федерацией по режиму прекращения огня в конфликте на Украине идут с трудностями.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Однако, он отметил, что США получают хороший отклик со стороны Москвы, что дает надежду на успешное решение проблемы.

По словам Трампа, переговоры между США и РФ по Украине являются сложным и тонким процессом. Он подчеркнул, что обе стороны должны проявить гибкость и готовность идти на компромисс, чтобы достичь взаимоприемлемого решения.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

