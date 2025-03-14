Европа содрогнулась от Трампа: Евросоюз в панике смотрит на США

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Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что шаги президента США Дональда Трампа привели Европу в состояние паники.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По его мнению, европейские страны долгое время связывали свою безопасность с США, но теперь они осознают, что не могут на 100 процентов полагаться на американскую защиту.

Фидан отметил, что европейцы уже поняли, что если США снимут свой "защитный зонтик", их безопасность будет под угрозой. Шаги Трампа, направленные на снижение американского присутствия в Европе, вызвали у европейцев еще большую панику и заставили их задуматься о своей собственной безопасности.

По словам Фидана, европейские страны уже давно обсуждали возможность снижения зависимости от США в вопросах безопасности, но только сейчас они осознали, что это необходимо сделать как можно быстрее.

Глава МИД Турции считает, что наступил необратимый момент, когда европейским странам необходимо взять на себя ответственность за свою собственную безопасность.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

