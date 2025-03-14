Франция для французов: волна убийств на почве расизма захлестнула Францию

Во Франции наблюдается рост числа преступлений, совершенных на почве расизма, что является уже вторым годом подряд.
Согласно докладу министерской статистической службы внутренней безопасности страны (SSMSI), в 2024 году число таких преступлений увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году был зафиксирован резкий рост числа преступлений на почве расизма, который составил 30%. Этот рост был обусловлен высокой напряженностью на Ближнем Востоке в последнем квартале года. В 2024 году рост продолжается, хотя и более медленными темпами.
Всего за 2024 год было зарегистрировано более 16 тысяч правонарушений, связанных с проявлением расизма, ксенофобии или религиозной нетерпимости. Из них 9400 случаев относятся к преступлениям и правонарушениям средней тяжести.
Было зафиксировано 9,7 тысяч пострадавших от таких преступлений, большинство из которых являются выходцами из стран Африки.
Национальная полиция Франции — одно из двух (вместе с Национальной жандармерией) полицейских ведомств Франции.
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