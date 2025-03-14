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Франция для французов: волна убийств на почве расизма захлестнула Францию

1:12
Мир

Во Франции наблюдается рост числа преступлений, совершенных на почве расизма, что является уже вторым годом подряд.

Французская скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Французская скорая помощь

Согласно докладу министерской статистической службы внутренней безопасности страны (SSMSI), в 2024 году число таких преступлений увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году был зафиксирован резкий рост числа преступлений на почве расизма, который составил 30%. Этот рост был обусловлен высокой напряженностью на Ближнем Востоке в последнем квартале года. В 2024 году рост продолжается, хотя и более медленными темпами.

Всего за 2024 год было зарегистрировано более 16 тысяч правонарушений, связанных с проявлением расизма, ксенофобии или религиозной нетерпимости. Из них 9400 случаев относятся к преступлениям и правонарушениям средней тяжести. 

Было зафиксировано 9,7 тысяч пострадавших от таких преступлений, большинство из которых являются выходцами из стран Африки.

Уточнения

Национальная полиция Франции — одно из двух (вместе с Национальной жандармерией) полицейских ведомств Франции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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