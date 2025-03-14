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Американский юмор: Трамп заявил о шутке про решение конфликта

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Мир

Президент США Дональд Трамп признался, что его предвыборные заявления о готовности решить конфликт на Украине за 24 часа были не серьезными.

Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе

Он заявил, что эти слова были проявлением сарказма и не отражали его истинных намерений.

Трамп ранее обещал решить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, но теперь он признает, что эти обещания были не искренними. Он считает, что его заявления были шуткой, и не ожидал, что они будут восприняты серьезно.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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