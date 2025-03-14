Подробности в понедельник: что задумал Дональд Трамп

В пятницу, в интервью для телеканала FOX26, президент США Дональд Трамп объявил, что в следующий понедельник появится больше информации о возможном прекращении огня в конфликте на Украине.
Он сообщил, отметая, что уже имеется соглашение о прекращении огня с украинской группой, и они предпринимают усилия для достижения такого же соглашения с Россией. По его словам, в понедельник будут получены дополнительные данные, и это, по его мнению, будет весьма положительным событием.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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