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Совместный план Трампа и Путина: лидер США раскрыл тему переговоров

1:11
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным по возможному прекращению огня на Украине проходят достаточно успешно, несмотря на сложность ситуации.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

По словам Трампа, он работает с Путиным над решением этой проблемы, и хотя ситуация очень сложная, есть надежда на положительный исход. Он подчеркнул, что переговоры между США и Россией по прекращению огня на Украине являются важным шагом к решению конфликта.

Трамп также отметил, что ситуация на Украине требует тщательного подхода и глубокого понимания всех аспектов конфликта. Он выразил надежду, что совместные усилия США и России помогут найти решение, которое приведет к прекращению огня и восстановлению мира на Украине.

Переговоры между Трампом и Путиным являются частью более широких усилий международного сообщества по решению украинского конфликта. США и Россия играют ключевую роль в этих переговорах, и их успех может иметь значительные последствия для будущего Украины и всей региона.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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