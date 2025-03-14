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Весь мир понял: Киевский режим близок к краху

1:31
Мир

Депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что плачевность положения ВСУ очевидна, и на Западе уже видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Это становится ясно после заявления президента США Дональда Трампа, который попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Свою точку зрения Хамитов высказал РИА Новости. 

По мнению Хамитова, для разумных и дальновидных людей все было ясно с самого начала: террористические действия Киева не могли закончиться ничем иным, кроме поражения. Он подчеркнул, что попытки отобрать чужую землю и издеваться над людьми, которые на этой земле живут, всегда будут встречены жестким сопротивлением.

Хамитов также добавил, что правда всегда побеждает тех, кто пытается на нее посягать. Он считает, что это поняли на себе все, кто когда-либо пытался нападать на Россию, и что это же предстоит испытать и нынешним украинским бандитам.

Президент Путин ранее заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находятся в полной изоляции и под полным огневым контролем. Он подчеркнул, что ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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