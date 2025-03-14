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Согласен с Россией: Совфед прокомментировал оценку Трампом ситуации в Курской области

Мир

Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ситуации с ВСУ в Курской области.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Трамп попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ, на что Путин ответил, что Киев должен отдать им приказ сложить оружие, чтобы гарантировать жизнь и достойное обращение.

Волошин отметил, что безнадежное положение ВСУ в Курской области уже очевидно не только в России, но и за океаном. Он считает, что визит президента в регион только укрепил это осознание.

Сенатор также подчеркнул, что Украина лишилась своего главного переговорного козыря, и теперь у нее нет объективных причин диктовать России условия мирного урегулирования.

Ситуация в Курской области остается напряженной, и реакция мировых лидеров на нее продолжает быть предметом обсуждения. Трамп и Путин обсуждают судьбу ВСУ в регионе, и их заявления вызывают разные реакции в мире.

Волошин считает, что перспективы мирного урегулирования зависят от готовности Украины сложить оружие и начать диалог с Россией.

Уточнения

Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — одна из двух палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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