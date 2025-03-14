Политический взрыв Германии: в стране зреет скандал из-за смены конституции

Правая партия "Альтернатива для Германии" продолжает настаивать на немедленном созыве нового бундестага, чтобы не допустить принятие поправки в конституцию ФРГ, увеличивающей государственный долг страны.
Депутат от АдГ Штефан Бранднер заявил, что его партия вместе с партией "Левые" может обеспечить немедленный созыв нового бундестага, ссылаясь на статью 39 конституции.
Ранее Конституционный суд ФРГ отклонил заявления АдГ и "Левых" против собрания бундестага старого созыва для обсуждения поправки в конституцию. Суд постановил, что полномочия бундестага старого созыва прекращаются только с началом работы бундестага нового созыва.
Однако, суд отметил, что в случае соответствующего ходатайства трети депутатов бундестаг нового созыва может быть собран раньше.
Бундестаг старого созыва собрался на заседание для рассмотрения инициативы о повышении госдолга, предложенной блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ).
Второе заседание состоится 18 марта, а бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. АдГ и "Левые" категорически против планов по увеличению госдолга и намерены использовать все возможные средства, чтобы помешать их принятию.
"Альтернати́ва для Герма́нии" — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге.
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