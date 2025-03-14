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Власть 51-ого штата: в Канаде сменилось руководство

Мир

Марк Карни, новый лидер правящей в Канаде партии либералов, принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.

Государственный флаг Канады
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Государственный флаг Канады

Церемония прошла в Ридо-холле под руководством генерал-губернатора Канады Мэри Саймон.

Карни сформировал новый кабинет, сократив число министров с 38 до 23. Мелани Жоли сохранила пост министра иностранных дел, а Доминик Леблан будет отвечать за международную торговлю. Христя Фриланд, известная своими антироссийскими взглядами, вернулась в кабинет на пост министра транспорта и внутренней торговли.

Билл Блэр стал новым министром обороны, сменив на этом посту своего предшественника. Трюдо ушел в отставку на фоне недовольства канадского населения политикой его администрации по миграции и высокой инфляции в стране.

Карни вступил в должность на фоне нарастающего напряжения в отношениях с США, вызванного торговой политикой американского президента Дональда Трампа и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США.

Карни заявил, что Канада никогда не станет частью Соединенных Штатов и изъявил готовность к встрече с Трампом, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады.

Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. Однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.

Уточнения

Марк Карни — канадский и британский экономист, банкир, политический и государственный деятель. Премьер-министр Канады с 14 марта 2025 года. Лидер Либеральной партии Канады с 9 марта 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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