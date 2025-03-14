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Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для содержания военнопленных из числа украинских и российских военнослужащих.

Возвращение освобождённых украинцев
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Office of Ukraine., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Возвращение освобождённых украинцев

По словам Лукашенко, украинская сторона предложила, чтобы Белоруссия контролировала эти лагеря, обеспечивая содержание и помощь военнопленным.

Белорусская сторона, однако, заявила, что по данному вопросу необходимо провести консультации с российской стороной. Лукашенко подчеркнул, что после достижения согласия с Россией Белоруссия готова оказать помощь в этом вопросе.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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