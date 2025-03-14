Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для содержания военнопленных из числа украинских и российских военнослужащих.
По словам Лукашенко, украинская сторона предложила, чтобы Белоруссия контролировала эти лагеря, обеспечивая содержание и помощь военнопленным.
Белорусская сторона, однако, заявила, что по данному вопросу необходимо провести консультации с российской стороной. Лукашенко подчеркнул, что после достижения согласия с Россией Белоруссия готова оказать помощь в этом вопросе.
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.
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