Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для содержания военнопленных из числа украинских и российских военнослужащих.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Office of Ukraine., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Возвращение освобождённых украинцев

По словам Лукашенко, украинская сторона предложила, чтобы Белоруссия контролировала эти лагеря, обеспечивая содержание и помощь военнопленным.

Белорусская сторона, однако, заявила, что по данному вопросу необходимо провести консультации с российской стороной. Лукашенко подчеркнул, что после достижения согласия с Россией Белоруссия готова оказать помощь в этом вопросе.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

