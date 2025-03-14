С призывом ознакомлен: Путин отреагировал на просьбу Запада пощадить ВСУ

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1:33
Мир

Российский лидер Владимир Путин подтвердил получение просьбу от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

В этом обращении Трамп высказал просьбу проявить милосердие к украинским военным, оказавшимся в окружении на территории Курской области.

Ранее американский политик уже информировал общественность о своем призыве к главе российского государства относительно "полностью блокированных" подразделений вооруженных сил Украины в указанном регионе.

В ходе совещания с постоянными участниками Совета безопасности РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона приняла к сведению обращение господина Трампа. Речь идет о просьбе сохранить жизни военнослужащих украинской армии, чьи подразделения были заблокированы российскими силами в районе вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Накануне глава российского государства сообщал о полной изоляции и огневом контроле над группой украинских бойцов, проникших в курское приграничье. По утверждению президента, со всеми попавшими в плен следует обращаться гуманно, согласно российскому законодательству.

Однако он также указал, что действия плененных лиц, совершивших преступления против мирного населения в Курской области, рассматриваются как террористические акты. Владимир Путин особо подчеркнул, что на иностранных наемников не распространяются положения конвенции о правилах обращения с военнопленными.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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