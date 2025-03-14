С призывом ознакомлен: Путин отреагировал на просьбу Запада пощадить ВСУ

Российский лидер Владимир Путин подтвердил получение просьбу от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
В этом обращении Трамп высказал просьбу проявить милосердие к украинским военным, оказавшимся в окружении на территории Курской области.
Ранее американский политик уже информировал общественность о своем призыве к главе российского государства относительно "полностью блокированных" подразделений вооруженных сил Украины в указанном регионе.
В ходе совещания с постоянными участниками Совета безопасности РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона приняла к сведению обращение господина Трампа. Речь идет о просьбе сохранить жизни военнослужащих украинской армии, чьи подразделения были заблокированы российскими силами в районе вторжения ВСУ на территорию Курской области.
Накануне глава российского государства сообщал о полной изоляции и огневом контроле над группой украинских бойцов, проникших в курское приграничье. По утверждению президента, со всеми попавшими в плен следует обращаться гуманно, согласно российскому законодательству.
Однако он также указал, что действия плененных лиц, совершивших преступления против мирного населения в Курской области, рассматриваются как террористические акты. Владимир Путин особо подчеркнул, что на иностранных наемников не распространяются положения конвенции о правилах обращения с военнопленными.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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