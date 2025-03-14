Проиграет выборы: Лукашенко указал на дальнейшую судьбу Зеленского

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективах проведения президентских выборов на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

По его словам, Владимир Зеленский вряд ли сможет одержать победу, если выборы все же состоятся.

В интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для канала "Россия-1" глава Белоруссии отметил, что ситуация на Украине остается сложной, а выборы не принесут стабильности. Лукашенко подчеркнул, что давление на Киев в данном вопросе нецелесообразно.

Белорусский лидер напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором и выступал за проведение выборов. По мнению Лукашенко, это лишь укрепляет позиции украинского президента. Лукашенко подчеркнул, что не стоит так поступать, т.к это лишь повышает его популярность.

Лукашенко также выразил мнение, что вмешательство извне в выборный процесс не приносит пользы. По его словам, подобные действия не укрепляют международный авторитет США.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

