Итог переговоров — в США раскрыли отношение к России

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя шансы на урегулирование украинского конфликта, подчеркнул, что имеются основания для "осторожного оптимизма".
В ближайшие выходные Вашингтон планирует изучить позицию России и определить следующие шаги.
Рубио отметил, что контакты спецпосланника Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Москве принесли продуктивные результаты.
Во вторник состоялись переговоры между делегациями Украины и США, в результате которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором указано, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, с возможностью его продления по согласию сторон. В документе также говорится о восстановлении обмена разведданными и возобновлении военных поставок США в Украину.
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Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.