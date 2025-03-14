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Итог переговоров — в США раскрыли отношение к России

1:02
Мир

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя шансы на урегулирование украинского конфликта, подчеркнул, что имеются основания для "осторожного оптимизма".

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

В ближайшие выходные Вашингтон планирует изучить позицию России и определить следующие шаги.

Рубио отметил, что контакты спецпосланника Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Москве принесли продуктивные результаты.

Во вторник состоялись переговоры между делегациями Украины и США, в результате которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором указано, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, с возможностью его продления по согласию сторон. В документе также говорится о восстановлении обмена разведданными и возобновлении военных поставок США в Украину.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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