Осторожный оптимизм — Америка и Россия сошлись в одном пункте по Украине

0:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Госсекретарь Марко Рубио выразил умеренно оптимистичные ожидания по поводу возможности урегулирования конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Он отметил, что существуют основания для "осторожного оптимизма", что указывает на некоторые положительные изменения в обстановке.

Рубио подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с длительным конфликтом, наблюдаются признаки, которые могут привести к положительным изменениям.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

