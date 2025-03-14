Осторожный оптимизм — Америка и Россия сошлись в одном пункте по Украине

Госсекретарь Марко Рубио выразил умеренно оптимистичные ожидания по поводу возможности урегулирования конфликта на Украине.
Он отметил, что существуют основания для "осторожного оптимизма", что указывает на некоторые положительные изменения в обстановке.
Рубио подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с длительным конфликтом, наблюдаются признаки, которые могут привести к положительным изменениям.
Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
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