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Осторожный оптимизм — Америка и Россия сошлись в одном пункте по Украине

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Мир

Госсекретарь Марко Рубио выразил умеренно оптимистичные ожидания по поводу возможности урегулирования конфликта на Украине.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Он отметил, что существуют основания для "осторожного оптимизма", что указывает на некоторые положительные изменения в обстановке.

Рубио подчеркнул, что, несмотря на сложности, связанные с длительным конфликтом, наблюдаются признаки, которые могут привести к положительным изменениям.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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