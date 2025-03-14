Решение не за горами — в США анонсировали новые шаги по Украине

Госсекретарь Марко Рубио объявил, что президент США Дональд Трамп определит следующие шаги в вопросе украинского урегулирования в ближайшие выходные.
По его словам, Трамп приступит к формулированию дальнейших шагов после получения от спецпосланника Стива Уиткоффа подробной информации о его встречах с российским руководством.
Рубио сообщил, что Уиткофф вернется из Москвы в ближайшие выходные, и Трамп тогда узнает больше о позиции России.
На пресс-конференции в Канаде Рубио отметил, что встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным была продуктивной и вызвала позитивные ожидания. Трансляцию мероприятия осуществляли американские телеканалы, что подчеркивает важность обсуждаемой темы.
Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
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