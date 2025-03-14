Дорогой друг — Путин лестно отозвался о президенте Венесуэлы

В ходе видеоконференции российский лидер Владимир Путин обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с теплыми словами, назвав его своим дорогим другом.
Глава российского государства выразил искреннюю радость от возможности личного общения в формате видеосвязи.
Во время беседы руководитель РФ подчеркнул, что встреча приурочена к значимой дате — 80-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По этому поводу Путин передал свои поздравления венесуэльскому коллеге.
Ни́колас Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.
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