Дорогой друг — Путин лестно отозвался о президенте Венесуэлы

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В ходе видеоконференции российский лидер Владимир Путин обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с теплыми словами, назвав его своим дорогим другом.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Глава российского государства выразил искреннюю радость от возможности личного общения в формате видеосвязи.

Во время беседы руководитель РФ подчеркнул, что встреча приурочена к значимой дате — 80-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По этому поводу Путин передал свои поздравления венесуэльскому коллеге.

Уточнения

Ни́колас Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

