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Сохранили альянс — раскрыто, что Россия думает на счет отказа Украине в членстве в НАТО

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Мир

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посчитал, что отказ в предоставлении Украине членства в НАТО является вполне логичным решением.

Саммит НАТО
Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саммит НАТО

Он объяснил, что европейские страны, входящие в альянс, не намерены вступать в открытый конфликт с США и примут действия Вашингтона как основное руководство в этом вопросе.

По его мнению, даже при поддержке Великобритании позиции Европейского союза значительно уступают тем, что формируются в США, а у киевского руководства вообще не хватает "карт" в данной игре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg подтвердил, что президент Дональд Трамп убрал вопрос о членстве Украины в переговорах.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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