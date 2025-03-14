Сохранили альянс — раскрыто, что Россия думает на счет отказа Украине в членстве в НАТО

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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посчитал, что отказ в предоставлении Украине членства в НАТО является вполне логичным решением.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит НАТО

Он объяснил, что европейские страны, входящие в альянс, не намерены вступать в открытый конфликт с США и примут действия Вашингтона как основное руководство в этом вопросе.

По его мнению, даже при поддержке Великобритании позиции Европейского союза значительно уступают тем, что формируются в США, а у киевского руководства вообще не хватает "карт" в данной игре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg подтвердил, что президент Дональд Трамп убрал вопрос о членстве Украины в переговорах.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

