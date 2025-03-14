Не тот разговор: с кем из американцев разговаривал Путин в четверг

Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, разъяснила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным вел не сам лидер Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф, недавно побывавший в Москве.
Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором сообщил о проведённом продуктивном диалоге с российским лидером и высказал уверенность в хороших шансах на урегулирование ситуации на Украине.
Из его сообщения не было ясно, шёл ли разговор непосредственно между самим Трампом и Путиным или же это был контакт через Уиткоффа.
По информации Левитт, переговоры состоялись в четверг поздним вечером в Москве, когда именно Стив Уиткофф обсуждал вопросы, связанные с мирным решением конфликтной ситуации. Пресс-секретарь отметила, что прошедший день можно охарактеризовать как плодотворный с точки зрения установления мирного диалога.
Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.
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