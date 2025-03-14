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Не тот разговор: с кем из американцев разговаривал Путин в четверг

0:59
Мир

Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, разъяснила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным вел не сам лидер Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф, недавно побывавший в Москве.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором сообщил о проведённом продуктивном диалоге с российским лидером и высказал уверенность в хороших шансах на урегулирование ситуации на Украине.

Из его сообщения не было ясно, шёл ли разговор непосредственно между самим Трампом и Путиным или же это был контакт через Уиткоффа.

По информации Левитт, переговоры состоялись в четверг поздним вечером в Москве, когда именно Стив Уиткофф обсуждал вопросы, связанные с мирным решением конфликтной ситуации. Пресс-секретарь отметила, что прошедший день можно охарактеризовать как плодотворный с точки зрения установления мирного диалога.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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