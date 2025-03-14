Дорожка неуважения: Канада решила унизить госсекретаря США во время визита

Госсекретаря США Марко Рубио, прибывшего в Канаду, встретили с особым размахом — для него расстелили короткую красную дорожку.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Как отмечено в публикации The Mirror US, этот жест мог быть намёком на неоднозначное отношение к его визиту на саммите министров иностранных дел стран "Большой семерки".

На фотографиях видно, что длина дорожки оказалась такой, что она даже не закрывает небольшую лужу у трапа самолёта, с которого Рубио покидал воздушное судно.

Издание предположило, что подобный приём можно интерпретировать как знак существующей напряжённости между США и Канадой. В настоящие дни в канадской провинции Квебек проходит саммит внешнеполитических министров стран G7, который длится с 12 по 14 марта.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

