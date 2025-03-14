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Черный список Евросоюза — подробности продления персональных санкций Европы

Мир

Совет ЕС принял решение продлить действие персональных санкций против России до 15 сентября 2025 года, одновременно исключив из списка четыре фигуранта.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Это решение было оформлено после длительных обсуждений, как ранее сообщил источник в ЕС РИА Новости. Первоначально установленный срок санкций истекал 15 марта, однако страны-члены согласовали продление действия мер ещё на шесть месяцев.

В официальном документе сообщалось, что ограничения направлены на лиц, чьи действия представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Имена исключённых из списка четырёх фигур будут обнародованы после публикации соответствующего решения в официальном журнале Евросоюза, а также были удалены записи о трёх физических лицах, которые уже скончались.

Запад продолжает усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. На фоне этого наблюдается рост цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС принял 16 пакетов санкций против России, что стало ответом на действия, нарушающие международные нормы.

На данный момент под действием европейских санкций находятся около 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран-членов запрещено оказывать финансовую поддержку фигурантам санкционных списков, а также действуют ограничения на международные поездки для физических лиц, что исключает возможность въезда или транзита через территорию ЕС.

Антироссийские режимы санкций ЕС нацелены на противодействие ряду нарушений: от угроз независимости Украины до подрыва внутри страны, а также за использование химического оружия, нарушения прав человека и киберпреступности.

В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим мер по противодействию так называемым дестабилизирующим действиям за рубежом, и на данный момент в Союзе функционирует более 40 санкционных режимов.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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