Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, выразил мнение, что Владимир Путин действует весьма взвешенно и не склонен к импульсивным поступкам.
По его оценке, действия российского лидера тщательно продуманы, и в конфликте на Украине он может прибегнуть к любым шагам. Макгрегор также отметил, что эта особенность должна учитываться на всех этапах переговорного процесса.
Накануне на пресс-конференции после встреч с белорусским партнёром Александром Лукашенко, Владимир Путин высказался относительно предложенной США концепции прекращения огня на Украине.
По его словам, в принципе, он поддерживал эту идею, однако имелись определённые аспекты, которые необходимо принять во внимание, особенно в части организации возможного перемирия.
Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что для Москвы важно не просто временное прекращение боевых действий, а создание условий для долговременного урегулирования конфликта. В свою очередь, президент США Дональд Трамп оценил высказывания Путина как многообещающие и выразил готовность встретиться с российским лидером.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
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