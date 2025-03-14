Выдержка и спокойствие — уверенная речь Путина впечатлила Запад

Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, выразил мнение, что Владимир Путин действует весьма взвешенно и не склонен к импульсивным поступкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

По его оценке, действия российского лидера тщательно продуманы, и в конфликте на Украине он может прибегнуть к любым шагам. Макгрегор также отметил, что эта особенность должна учитываться на всех этапах переговорного процесса.

Накануне на пресс-конференции после встреч с белорусским партнёром Александром Лукашенко, Владимир Путин высказался относительно предложенной США концепции прекращения огня на Украине.

По его словам, в принципе, он поддерживал эту идею, однако имелись определённые аспекты, которые необходимо принять во внимание, особенно в части организации возможного перемирия.

Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что для Москвы важно не просто временное прекращение боевых действий, а создание условий для долговременного урегулирования конфликта. В свою очередь, президент США Дональд Трамп оценил высказывания Путина как многообещающие и выразил готовность встретиться с российским лидером.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

