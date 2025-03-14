Провал МИ6: посольство РФ заявило о слежке со стороны Британии

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Посольство России в Лондоне обновило раздел рекомендаций для российских граждан, планирующих посетить Великобританию.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Дипмиссия напомнила, что страна относится к числу наиболее недружественных государств в отношении Москвы и предупредила о возможных сложностях на фоне напряженных отношений между двумя странами.

Согласно опубликованным данным, британские власти официально рассматривают Россию как "наиболее острую и непосредственную угрозу". После начала специальной военной операции граждане РФ могут быть восприняты местными профильными органами как потенциальные участники "враждебных" планов или объекты для провокаций. Это может привести к продолжительным проверкам в аэропортах, опросам и даже временному изъятию личных вещей, включая электронные устройства.

В посольстве также отметили, что в Британии продолжаются судебные процессы, связанные с вымышленными преступлениями, якобы совершенными в интересах России. Под этим предлогом спецслужбы получили расширенные полномочия для противодействия предполагаемым угрозам, исходящим от РФ.

Для минимизации рисков дипломаты советуют избегать длительного пребывания вблизи военных баз Великобритании и США, а также правительственных учреждений, включая известные достопримечательности в Лондоне. Особое внимание уделяется районам, связанным со "шпионскими" скандалами, такими как Солсбери и Эймсбери.

Для экстренных случаев рекомендуется всегда иметь под рукой контактные данные посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге. В случае происшествий в транзитной зоне аэропорта или других инцидентов необходимо незамедлительно обращаться за помощью в дипломатические представительства.

Уточнения

Ло́ндон — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

