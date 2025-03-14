Надежда на мир — Трамп заявил о продуктивном разговоре с Путиным

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Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По словам главы Белого дома, беседа была продуктивной и позволила обсудить пути завершения затяжного военного конфликта. Трамп выразил надежду на то, что ситуация может быть урегулирована мирным путем.

Особое внимание в ходе диалога было уделено положению украинских военных, оказавшихся в окружении российских сил в Курской области. Трамп подчеркнул, что тысячи солдат находятся в крайне сложных условиях и попросил президента России проявить милосердие, сохранив их жизни.

Он отметил, что дальнейшие боевые действия могут привести к масштабной трагедии, сравнимой по своим последствиям с событиями Второй мировой войны.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

