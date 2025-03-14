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Америке нужны яйца — США обратились к ЕС с просьбой решить проблему

2:09
Мир

Американская администрация обратилась к Дании и другим европейским государствам с предложением наладить поставки яиц на внутренний рынок США.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Этот шаг стал ответом на острый дефицит продукта, вызванный эпидемией птичьего гриппа. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ассоциацию производителей яиц Северной Европы, запрос касается возможности экспорта яиц для стабилизации ситуации в Штатах.

Ситуация на рынке яиц в США продолжает ухудшаться: цены на этот продукт резко возросли. По данным РИА Новости, в марте стоимость яиц в стране была одной из самых высоких среди государств "Большой двадцатки". При этом ещё в конце прошлого года лидировала Австралия.

Датская ассоциация производителей яиц сообщила, что рассмотрит запрос американской стороны, однако отметила отсутствие избытка продукта в Европе. Это объясняется как растущим потреблением внутри региона, так и последствиями птичьего гриппа.

В то же время представители Дании запросили дополнительные подробности об условиях возможного соглашения, подчеркнув, что экспорт в США может быть затруднён из-за строгих требований к гигиене и других ограничений.

В конце февраля представитель министерства сельского хозяйства США в Европе также связался с рядом других стран региона, чтобы выяснить их готовность к экспорту яиц. Однако, согласно данным Евростата, оптовые цены на куриные яйца в ЕС уже достигли исторического максимума, составив 268,5 евро за 100 килограммов.

Кроме того, импорт яиц в Евросоюз в прошлом году увеличился почти на треть, что свидетельствует о сложностях с внутренним производством.

По официальной статистике, стоимость яиц в США в феврале выросла на 59% в годовом выражении, а месячный рост составил 10,4%. Эти цифры подчеркивают масштаб проблемы, с которой столкнулась страна.

Уточнения

Това́рный дефици́т — недостаток отдельных товаров и услуг, которые покупатели не могут приобрести, несмотря на наличие денег.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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