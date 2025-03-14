Анекдот для Трама — Канада заявила, что ее независимость не повод для шуток

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выразила недовольство попытками некоторых представителей США относиться к независимости её страны как к поводу для шуток.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Об этом она заявила журналистам во время министерской встречи стран "Большой семерки", проходившей в Канаде.

По словам Жоли, многие её коллеги из других государств, возможно, восприняли данный вопрос с долей юмора.

Однако она подчеркнула, что для канадцев это абсолютно серьёзная тема. По её мнению, жители страны испытывают гордость за свой суверенитет и ожидают от международных партнёров уважительного отношения к этому аспекту. Министр отметила, что любые обсуждения или насмешки на эту тему недопустимы.

Трансляция мероприятия велась на YouTube канадскими телеканалами. Это позволило широкой аудитории ознакомиться с позицией главы внешнеполитического ведомства Канады.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

