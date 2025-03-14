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Имитация деятельности: Украина стала искать группу-контроля на перемирие

1:21
Мир

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о начале создания мониторинговой команды, которая будет отвечать за контроль возможного прекращения огня.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

По его словам, этот процесс является крайне сложным и требует разработки специальных алгоритмов действий. Информацию об этом распространило агентство УНИАН.

Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и Украины, по итогам которой было опубликовано совместное заявление.

В документе подчеркивается готовность Киева рассмотреть предложение Вашингтона о перемирии сроком на 30 дней с возможностью продления при согласии сторон. Кроме того, США объявили о возобновлении обмена разведывательными данными и военных поставок Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва поддерживает идею прекращения боевых действий, однако это должно стать шагом к долгосрочному урегулированию конфликта.

Он отметил, что Киев стремится к временной паузе из-за сложной ситуации с украинскими войсками, оказавшимися в изоляции после попытки вторжения на территорию России. По мнению Путина, украинское руководство, скорее всего, активно лоббировало эту инициативу у американских партнеров.

Уточнения

Андрей Иванович Сибига — украинский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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