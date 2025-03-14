Суверенитет незыблем — Канада ответила США на предложение стать 51 штатом

Глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула, что вопрос суверенитета страны не является предметом для обсуждения.
Во время общения с журналистами она четко обозначила позицию Оттавы, отметив, что этот принцип остается неприкосновенным.
В частности, в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио она акцентировала внимание на том, что любые попытки поставить под сомнение суверенитет Канады недопустимы. По ее словам, уважение к суверенитету и населению страны должно быть безусловным, и на эту тему не может быть никаких дискуссий.
Трансляция мероприятия была доступна на YouTube-каналах канадских телеканалов.
Стоит отметить, что высказывания Жоли прозвучали на фоне регулярных заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно предлагал Канаде рассмотреть возможность вступления в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
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