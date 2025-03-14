Канада нашла союзников: МИД анонсировал серьезный ответ США

Глава МИД Канады Мелани Жоли провела обсуждения с европейскими партнерами о возможных шагах в ответ на новые торговые пошлины, введенные Соединенными Штатами.
Об этом она рассказала во время публичного выступления, трансляция которого велась на YouTube канадскими телеканалами.
Жоли отметила, что активно сотрудничает с представителями Евросоюза, обмениваясь информацией в условиях, когда ЕС уже начал применять контрмеры. Она подчеркнула, что действия американской администрации, возглавляемой Дональдом Трампом, могут негативно сказаться на самих жителях США, увеличивая их расходы и усугубляя инфляцию.
Кроме того, глава канадского МИДа акцентировала внимание на том, что текущая политика Вашингтона фактически представляет собой серию торговых конфликтов, направленных против Канады и других стран.
Мелани Жоли — канадский юрист, политический и государственный деятель. Член Либеральной партии Канады.
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