Канада нашла союзников: МИД анонсировал серьезный ответ США

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Глава МИД Канады Мелани Жоли провела обсуждения с европейскими партнерами о возможных шагах в ответ на новые торговые пошлины, введенные Соединенными Штатами.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Об этом она рассказала во время публичного выступления, трансляция которого велась на YouTube канадскими телеканалами.

Жоли отметила, что активно сотрудничает с представителями Евросоюза, обмениваясь информацией в условиях, когда ЕС уже начал применять контрмеры. Она подчеркнула, что действия американской администрации, возглавляемой Дональдом Трампом, могут негативно сказаться на самих жителях США, увеличивая их расходы и усугубляя инфляцию.

Кроме того, глава канадского МИДа акцентировала внимание на том, что текущая политика Вашингтона фактически представляет собой серию торговых конфликтов, направленных против Канады и других стран.

Уточнения

Мелани Жоли — канадский юрист, политический и государственный деятель. Член Либеральной партии Канады.

