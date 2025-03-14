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Отчет Путину — Пашинян поделился с РФ ходом переговоров

0:44
Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Информация об этом была опубликована пресс-службой армянского правительства.

По данным, представленным министерством иностранных дел Армении, текст документа полностью согласован и готов к подписанию. Речь идет о проекте "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном".

Во время беседы стороны также затронули другие аспекты, связанные с региональными взаимодействиями и двусторонними отношениями. 

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н  — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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