Отчет Путину — Пашинян поделился с РФ ходом переговоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном.
Информация об этом была опубликована пресс-службой армянского правительства.
По данным, представленным министерством иностранных дел Армении, текст документа полностью согласован и готов к подписанию. Речь идет о проекте "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном".
Во время беседы стороны также затронули другие аспекты, связанные с региональными взаимодействиями и двусторонними отношениями.
Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.
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